Актер из фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение» скончался из-за долгой болезни

Российский актер театра и кино, театральный режиссер Евгений Сытый (Костюков), исполнивший роль в фильме «О чем говорят мужчины. Продолжение», ушел из жизни в возрасте 52 лет из-за продолжительной болезни. Об этом сообщил на своей странице в Instagram режиссер Александр Молочников.

«Сегодня умер наш любимый Женя Сытый, он несколько лет болел, а полчаса назад ушел. Мы безумно любим тебя, Женька», — рассказал он.

Актер родился 23 мая 1969 года в Белово. С 1991 года трудился в театре «Ложа», с 2016 года — в МХТ имени А.Чехова. Он дебютировал в кино в фильме «Коктебель», а затем снялся в таких картинах, как «Жить» (2011), «Гоголь. Начало» (2017), «О чем говорят мужчины. Продолжение» (2018), «На острие» (2020), «Доктор Лиза» (2020) и других.

18 марта в МХТ им. А. Чехова пройдет церемония прощания с артистом.