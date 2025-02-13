Актер из Челнов выдвинут на премию «Ника»

Актер Набережночелнинского драматического театра имени Аяза Гилязова Ильназ Гаффанов номинирован на национальную кинематографическую премию «Ника» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Об этом пишет газета «Челнинские известия».

Номинацию артисту принесла роль в фильме «Плакса» (16+), посвященном судьбе актера Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала Азгара Шакирова.

Предложение принять участие в съемках 22-летний на тот момент Гаффанов получил, будучи студентом 4-го курса факультета актерского мастерства в Елабужском колледже культуры и искусств.



«Плакса» – это мой первый фильм. Мне мама отправила пост в социальной сети о том, что ищут актеров на съемки. Запись была со страницы режиссера Алмаза Нургалиева, я на него подписался, хотел ему написать, но забыл. Сообщение пришло мне от него. При переписке он попросил отправить видео со спектакля с моим участием», – рассказал актер.

Позднее режиссер рассказал артисту, что выбрал его из-за сходства с Шакировым. В частности, оно обусловлено густыми бровями обоих.

Позднее Ильназ познакомился с актером, которого играет (во время съемок одного из эпизодом в театре Камала). Челнинец охарактеризовал старшего коллегу как легендарного человека и артиста.

По словам Гаффанова, он не сразу понял, что его номинировали на национальную премию. «Себя в списке увидел не сразу, сначала в глаза бросились имя и фамилия актера Юрия Борисова и фильм «Сто лет тому вперед», где он сыграл. Позже мне позвонили и объяснили, что вместе с Юрием я номинирован на «Лучшую мужскую роль второго плана». Сразу не поверил, осознание пришло позже», – признался татарстанец.

Ранее Ильназ Гаффанов в номинации «Лучшая мужская роль» стал победителем молодежной премии «Время истины» в Башкортостане. Там он работал в Туймазинском татарском драматическом театре. В состав труппы татарского театра Челнов артист входит с декабря 2024 года.