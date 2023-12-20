Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе во время отправки гуманитарной помощи. Пуля попала в бронежилет, сообщила дочь артиста Евдокия Батариели-Охлобыстина.

«Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава богу, в "броник"», — цитирует ТАСС слова дочери артиста.

Позднее в агентстве добавили, что артист чувствует себя хорошо.