Актер и боец Владислав Дёмин: «Только дворовые пацаны всегда шли и защищали Родину»

Владислав Дёмин: «На каждом жизненном этапе свой вектор развития. Я Влад Дёмин, и я не знаю, кем окажусь завтра»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не знаю, кем окажусь завтра»

– Владислав, вы пишете песни, выступаете с моноспектаклем, участвуете в телепрограммах, соревнуетесь в официальных турнирах по силовым единоборствам. Так кем вы себя ощущаете?

– На каждом жизненном этапе свой вектор развития. Я Влад Дёмин, и я не знаю, кем окажусь завтра. Но судя по тому, сколько сюрпризов преподносит нам жизнь, как и возможностей, заложенных в нас нашими предками, я не знаю, откуда у меня актерство. К сожалению, я знаю лишь несколько своих поколений, не знаю глубоко историю нашего рода. У нас были репрессированные, сосланные в Сибирь, воевавшие в Великую Отечественную. Война разрушила наши семьи, и мы не знаем наше родовое древо. Может быть, в нашем роду были губернские актеры, может быть, певцы. Я просто пытаюсь найти в себе что-то, бьюсь, стараюсь, как слепой котенок. Но вот судьба все-таки дает возможность в достаточно зрелом возрасте стать автором-исполнителем песен. Однако я не вокалист, я автор, рассказываю со сцены то, что чувствую, как написал. Это было у меня с детства. Так что не знаю, кем больше себя ощущаю.

– А что больше пригодилось вам в жизни – спортивный диплом Красноярского пединститута или красный диплом ГИТИСа?

– Знаете, я сейчас работаю в федеральной программе «Тренер». Это моя педагогическая составляющая, как выпускника педагогического института по специальности «физвоспитание». Мама у меня педагог с 35-летним стажем, всю жизнь проработала в строительном техникуме, вела черчение, была завучем. Здесь я педагог.

ГИТИС же дал мне инструмент и возможность общения с огромной зрительской аудиторией. И неважно, что я автор-исполнитель, вокал мне поставили в ГИТИСе. Поэтому я знаю, что такое вокал, что такое хоровое пение, я это проходил, и слава богу, сдал эти предметы на пятерку. ГИТИС открыл мне шлюз к аудитории, так что этот институт дал мне многое. Это фантастика, насколько много я делаю как тренер, ГИТИС меня раскрепостил, дал мне возможность доносить свои спортивные навыки до тренирующихся ребят уже по-актерски, через какие-то другие инструменты. Поэтому оба вуза здорово помогли мне в жизни.

«В 33 года пошел в ГИТИС, куда меня взяли вольным слушателем, поскольку группа была уже набрана. Только после первой сессии, когда отсеялись неудачники, меня приняли на курс» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В профессии актера не нравится зависимость – от режиссера, продюсера, массы других людей»

– Вы снялись, по моим подсчетам, в 25 фильмах – солидная цифра. Как вообще попали в кино?

– Так я еще с детства об этом мечтал, задатки хорошего драматического актера у меня давно заметили. И в 33 года пошел в ГИТИС, куда меня взяли вольным слушателем, поскольку группа была уже набрана. Только после первой сессии, когда отсеялись неудачники, меня приняли на курс.

– Что было самым сложным в вашем актерском дебюте?

– Признаюсь, тяжело было поначалу. Особенно справляться с волнением. И еще профессия актера одна из самых зависимых – от режиссера, продюсера, массы других людей. Вот это мне очень не нравится в нашей профессии. Не люблю любой зависимости, стараюсь от нее избавиться. Пробовал в детстве курить, не понравилось, хотя отец всю жизнь курил. Попробовал в юности алкоголь и быстро понял, что может появиться зависимость, тоже отказался. Лучше пять дней в неделю делать зарядку на турнике, брусьях, жать пресс и приседать. Так лучше.

– Ваше киноамплуа соответствует вашей впечатляющей фактуре, 103 килограмма мускулов при 187-сантиметровом росте. Кто из других коллег по амплуа вам больше импонирует: Джамал Ажигирей, Александр Иншаков, Владимир Турчинский, Александр Невский?

– Сразу скажу про Джамала. Он воспитанник школы знаменитого китайского монастыря Шаолинь. Это мой тренер по ушу, мы с ним делали ролик для Голливуда. У меня была шикарная база по ушу. Как раз он ставил мне работу с шестом, это полностью его заслуга, его школа. Мы с ним отработали приличное количество времени.

Что касается Александра Павловича Иншакова, то это легенда, каскадер, мой близкий друг. Был на его 75-летнем юбилее в Доме кино, потрясающий человек. Он знал еще моего кумира Владимира Высоцкого. Рассказывал, как провел Высоцкого на чемпионат по карате, куда его почему-то не пускали. Говорит охране: вы что, охренели, это же Глеб Жеглов! В ответ – ой, извините, простите.

Турчинский. Лично я его не знал, но пробивной парень по фактуре. Он был мастером силового экстрима, пробравшимся в кино и телевидение. В нем была актерская жилка.

Что касается Невского, то Саша очень пробивной, молодец в чем-то в своем направлении. Но он не близок ни мне, ни большинству россиян. Он про другое. Да и нет его сейчас с нами (в России, – прим. Т-и).

«Шварценеггер любимец целого поколения, бодибилдер. Вдохновил и повел за собой, легенда» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Ван Дамм испортил целое поколение, которое пыталось бить ногами, как он»

– Кто из реальных мастеров боевых искусств лучше других проявил себя в кино, на ваш взгляд? Чак Норрис, Жан-Клод ван Дамм, Брюс Ли, Арнольд Шварценеггер, Стивен Сигал?

– Ван Дамм. Несмотря на то что как спортсмен он не достиг больших высот, его индивидуальный стиль, его обаяние оказали невероятное влияние на советскую аудиторию. Он таким образом испортил целое поколение, которое пыталось бить ногами, как ван Дамм. Таким образом он вдохновил полмира на занятия кикбоксингом, в который и я пришел из бокса, увлекшись восточными единоборствами. Я считаю, что именно ван Дамм был самым эффектным мастером единоборств на экране.

Что касается Брюса Ли, то он был непревзойденным мастером восточных единоборств. И до сих пор не превзойден. Джеки Чан потрясающий последователь Брюса Ли, феноменальный мастер комедии, актер, каскадер. Кстати, тоже вокалист, сейчас занялся этим новым вектором развития.

Чак Норрис реальный чемпион мира по карате, но он не был таким гибким, как Брюс Ли, таким обаятельным, как ван Дамм, зато был очень брутальным. Очень strong man. Ну а Шварценеггер любимец целого поколения, бодибилдер. Вдохновил и повел за собой, легенда. Да все они легенды – те, кого вы перечислили. Это реальные спортсмены, я им поклоняюсь.

Но не будем забывать и наших легенд. Иван Ярыгин, Юрий Власов, который, к слову, был кумиром Шварценеггера. Сан Саныч Карелин, мой земляк. Потрясающие люди, наши соотечественники.

«Борьба рулит. Стоит сделать болевой захват, и все. Сократить дистанцию с боксером или каратистом, и борец прихватит» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Александр Лебедь начал «стирать» местных»

– Я правильно понимаю, что после четырех лет работы в Государственной думе в 1999-2003 гг. во фракции ЛДПР вы ушли из политики?

– У меня не сложились отношения с тогдашним губернатором Красноярского края Александром Лебедем. Тяжелые, напряженные отношения были. Я тогда входил в партию «Честь и родина», возглавляемую Лебедем. Но потом он начал выкашивать краевую элиту, смещать большое количество людей с постов, тащил им на смену своих людей из Ростова, стали жулики приезжать. На нас, федерацию, которую я возглавлял, стали возбуждать уголовные дела. Начал «стирать» местных. И я был вынужден распрощаться со своей федерацией.

Слава богу, на выборах мне помог Владимир Жириновский. Благодаря ему и прошел на выборах в Госдуму по спискам ЛДПР, подо мной были 13 городов. Я отслеживал все пункты голосования, проверял все бюллетени, вел колоссальную работу. ЛДПР получила много голосов на выборах в крае. Так и попал в партийный список Жириновского. Так получилось, хотя и не предполагалось. Но в конечном итоге я понял, что это не мой вектор развития. Мой КПД в Госдуме был очень низким.

– Вернемся к боевым единоборствам. Один на один в равных условиях, кому отдадите предпочтение – самбист, дзюдоист, каратист, ушист, рукопашник. Или еще кто-то?

– Борьба рулит. Стоит сделать болевой захват, и все. Сократить дистанцию с боксером или каратистом, и борец прихватит. Любой ударник, особенно плохо подготовленный, так и не поймет, как так быстро оказался в партере и где вообще находится. Практически для всех ударников это космос, новая планета (это не касается смешанных единоборств). А для борцов норма, они сделают с ударниками все, что хотят.

Но для этого нужно сблизиться с ударником, а это не так просто. Если ударник знает, что против него борец, он будет держать дистанцию. И тут в любую минуту может состояться нокаут. Потом борец очнется в прекрасном настроении, но в проигрыше.

– Судя по вашим фото в соцсети, вы любите лошадей и собак. Кто у вас в приоритете?

– Кошки! И лошади, а потом и собаки.

«Готовлю песни для женщин»

– Я насчитал у вас две собственные песни – «Шепот» и «Так надо». Не задумываете выпустить диск?

– Первой была «Стена», второй «Дружбе Гимн», это после съемки с «Вагнерами», им посвятил. Следующей была «Так надо» – путешествуя по России, я спрашивал у людей, зачем нам нужна СВО. Собрал все мнения с регионов, так и появилась эта песня. Потом был «Шепот». Тридцать лет у нас говорили, что патриотизм – это прибежище негодяев и идиотов, только ватники идут защищать свою Родину. И только глубинный народ, дворовые пацаны шли и защищали. Начиная с Афганистана, двух чеченских войн и сейчас на СВО. Так было и, к сожалению, так будет. Глубинный народ будет приходить на помощь России, когда элита повернется задом или сбежит, а простой народ будет защищать свою страну. Вот об этом песня «Шепот».

К 8 Марта я готовлю песню для наших женщин. У меня новый перелом в творчестве – на лирику. Потому что все ребята, с которыми я встречаюсь на СВО, говорят: хватит про войну, дайте нам про любовь. Все понял, пацаны, отвечаю, будет. Переключаюсь, с 8 марта у меня начинается лирический разворот. Любовь к женщине, любовь к Родине, любовь к своему краю, к месту, где ты родился. Конечно, планирую выпустить альбом. Обязательно. С продюсерским центром Игоря Матвиенко делаю гитарные партии, сотрудничаю с группой «Любэ».

– Вы живете в Подмосковье. «Радар НФ» по обнаружению вражеских беспилотников подключили?

– Конечно (показывает соответствующий знак на смартфоне). Пока никого не поймал, закачал его после того, как беспилотники прилетали. Но точно знаю, что «Радар НФ» очень хорошо работал в ряде регионов.

«Упустили страну, но после 24 февраля появился шанс вернуться и все исправить. У других стран такого шанса нет, у нас появился» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Элита отвернулась от СВО»

– Ваше понимание сегодняшней ситуации внутри нашего общества. Десятки тысяч пошли добровольцами на СВО, десятки тысяч сбежали от повесток за границу. Это раскол? Очищение?

– Это раздвоение личности каждого из нас, раздвоение общества. На 24 февраля 2022 года каждый из нас откликнулся по-своему. Часть людей воспитана на либеральных ценностях, мнениях, которые нам на миллионную аудиторию навязали эти Иваны Урганты, Ксении Собчак, Максимы Галкины (признан в РФ иностранным агентом, – прим. Т-и), Данилы Поперечные и еще огромное количество инфлюенсеров. Они сформировали целую паству своих последователей, определенное общественное мнение. Они отвернулись от СВО, отвернулись от наших ребят. И есть другая часть общества, глубинная, они понимали, что это давно назревало, и они пошли защищать нас, Россию от нацизма и сделают все, чтобы победить.

Общество разделилось, как разделились мы. К сожалению, мы знаем это из истории, так всегда было. Но по-разному, иногда у дворян считалось доблестью отправить своих сыновей служить и воевать за свою страну. Но это связано со смертью, и не каждый к ней готов. Поэтому ничего нового сейчас мы не видим. Упустили страну, но после 24 февраля появился шанс вернуться и все исправить. У других стран такого шанса нет, у нас появился. Благодаря Владимиру Путину, благодаря, тому, что назрел этот конфликт. Операция в Сирии так не повлияла, как на Украине.

– У вас помимо знака отличия «За заслуги перед морской пехотой» за сериал «Морпехи» есть медаль «Участнику военной операции в Сирии»…

– Да, я там был, поддерживал наших военных, летчиков, срочников на авиабазе Хмеймим.

– Ваш младший брат Александр такой же фактурный. Чем он занимается по жизни?

– Да, он кандидат в мастера спорта по боксу. Бакалавр экономических наук. Окончил в Австралии экономический университет, но живет и работает в Красноярске. Занимается семьей, у него двое детей, бизнесмен. К актерству не имеет никакого отношения. Ему важнее точные науки, математика. Совсем другой человек. Мне досталось одно полушарие, ему другое, у меня развито то, которое отвечает за гуманитарные науки, левое, а у брата – правое. Совершенно разные люди. Он кареглазый, у меня светлые глаза, он в маму, я в папу.

– А чем занимается ваша старшая дочь, 12-летняя Даша? В кого она пошла?

– В меня пошла, занимается конным спортом. У нее в приоритете лошади. Младшая, Виктория ходит в садик, занимается всем тем же, что и старшая сестра.