Актер дубляжа Петр Вечерков скончался в возрасте 27 лет

Актер дубляжа Петр Вечерков умер после тяжелой болезни на 28-м году жизни. Об этом сообщили коллеги артиста в сообществе «Русский дубляж» в социальной сети «ВКонтакте».

В сообществе не уточнили характер болезни, приведшей к смерти актера. Позднее об этом рассказала ТАСС его мать – Елена Вечеркова.

«Осложнения после воспалительного процесса из-за болезни гриппом или Covid-19. После операции становилось хуже», – объяснила она.

Петр Вечерков родился 19 июля 1998 года в Санкт-Петербурге. Дубляжом начал заниматься в восьмилетнем возрасте. Среди озвученных им ролей – Галли в фильме «Бегущий в лабиринте», Бен в «Наследниках», Енох в «Доме странных детей мисс Перегрин», Гейб в «Держись, Чарли», Гарри в «Каратэ-пацане» и Макс Кентон в «Живой стали».

В общей сложности Вечерков принял участие в озвучке как минимум 80 картин. Кроме того, он сыграл одну из ролей в сериале 2022 года «Смычок» и много играл в петербургских театрах (в том числе – в «Санктъ-Петербургъ Опера», Санкт-Петербургском мюзик-холле и других).