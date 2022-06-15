«К концу съемок «Милиционера с Рублевки» жена говорит: «Яковлев, пошел вон из дома!»

20 июня в 21:00 на телеканале ТНТ начнут показывать второй сезон сериала «Милиционер с Рублевки» о том, как молодой Володя Яковлев, будущий полковник из «Полицейского с Рублевки», работал в милиции девяностых.

Приквел популярного сериала Ильи Куликова настолько понравился зрителям, что мгновенно получил продолжение, которое обещает рассказать еще больше безумных историй о лихой эпохе. Перед премьерой сериала мы поговорили с Артемом Сучковым о новом сезоне и его роли.

Вторые сезоны сериалов снимать непросто, потому что новизны восприятия у зрителя уже нет, а привыкания еще не возникло. Вопрос – как новый сезон «Милиционера с Рублевки» решит эту задачу и чем удивит зрителей?

Пожалуй, не соглашусь с тем, что привыкания не возникло. Очень много людей в социальных сетях писали, спрашивали, будет ли второй сезон «Милиционера с Рублевки», и если будет – когда, просили снимать скорее… По поводу «удивлять» - мне кажется, это не совсем правильное слово, но даже если его использовать, то во втором сезоне точно есть чему удивиться. Желаю всем приятного просмотра!

Будет ли второй сезон принципиально отличаться от первого или полностью продолжит его линию?

На мой взгляд, второй сезон получился еще ярче и динамичнее, чем первый. Много массовых сцен, больше погонь и экшна, забавных ситуаций с Яковлевым. Но концептуально все осталось по-прежнему: каждая новая серия – это новая история.

Актеры часто говорят в интервью, что к настройкам их персонажей спустя некоторое время вернуться не так уж просто – что-то забывается, что-то теряет актуальность. Вы легко вернулись к своей роли или были трудности?

Лично мне входить в роль значительно проще, чем потом из нее выходить, потому что все словечки, манеру поведения персонажа я тащу с собой домой (смеется). Обычно к концу съемочного процесса моя жена говорит: «Яковлев, пошел вон из дома!»

Есть ли у вас любимый эпизод/любимая история из нового сезона? Например, история про барабашку, или про магазин на диване, или про наклейки из жвачки «Турбо»…

Вы передо мной ставите невыполнимую задачу: как можно из десяти прекрасных блюд выбрать только одно? Я поступлю иначе: прямо сейчас кину жребий и вытяну одну бумажку. О, выпала классная серия про киллера в стиле боевиков Джона Ву. Приятного просмотра!

Одна из серий «Милиционера» посвящена знаменитой франшизе фильмов про Фредди Крюгера. Смотрели ли вы их в детстве или взрослом возрасте?

Я вас, наверное, удивлю, но я не смотрел ни одного фильма про Фредди Крюгера и смотреть не собираюсь, потому что не смотрю ужастики – я боюсь!

Какие еще культовые фильмы/персонажи из девяностых вам нравятся сейчас? А есть ли фильмы, которые все смотрели в те времена, а вы пропустили?

Я родился в 1992 году, и, понятное дело, фильмы, на которые ссылается сериал, смотрел уже в сознательном возрасте. Их там просто целый список, и все они потрясающие. Буквально недавно я пересматривал «Пятый элемент», «Матрицу»… Кстати, к своему стыду, я пропустил «Шоу Трумана» и посмотрел его впервые года четыре назад. Был просто потрясен.

Часто ли снимают кино в вашем родном Нижнем Новгороде? Как думаете, декорацией для какой истории мог бы стать старый центр города?

Я не знаю, как часто, но я, например, ни разу не снимался в Нижнем Новгороде. Это город очень контрастный. И в плане локаций, мне кажется, это могло бы быть очень интересно для кино. А декорацией он уже стал для фильма Алексея Балабанова «Жмурки».

Фотографии предоставлены телеканалом «ТНТ»