Актер Андрей Хорошев погиб в Сухуме, спасая человека в горячем источнике
Российский актер, сценарист и режиссер Андрей Хорошев погиб в Сухуме (Абхазия), спасая человека в горячем источнике. Об этом сообщил продюсер Сергей Члиянц.
«Это произошло в Сухуме, на горячем источнике. Он прыгнул в воду, чтобы спасти человека, которому стало плохо», – рассказал Члиянц в беседе с ТАСС.
Точная причина смерти пока не установлена, так как медицинское заключение отсутствует. Вопрос о месте и дате похорон в настоящее время уточняется.
Андрей Хорошев скончался 1 января на 67-м году жизни. Он был известен по ролям в фильмах «Боец», «Адмиралъ», «Доктор Живаго» и других проектах.