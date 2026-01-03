Актер Андрей Хорошев погиб в Сухуме, спасая человека в горячем источнике

Фото: кадр из фильма «Боец» (2004)

Российский актер, сценарист и режиссер Андрей Хорошев погиб в Сухуме (Абхазия), спасая человека в горячем источнике. Об этом сообщил продюсер Сергей Члиянц.

«Это произошло в Сухуме, на горячем источнике. Он прыгнул в воду, чтобы спасти человека, которому стало плохо», – рассказал Члиянц в беседе с ТАСС.

Точная причина смерти пока не установлена, так как медицинское заключение отсутствует. Вопрос о месте и дате похорон в настоящее время уточняется.

Андрей Хорошев скончался 1 января на 67-м году жизни. Он был известен по ролям в фильмах «Боец», «Адмиралъ», «Доктор Живаго» и других проектах.