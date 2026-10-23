Актер Андрей Терентьев из «Мы из будущего» будет похоронен в Казани

Актер Андрей Терентьев, известный по фильму «Мы из будущего» и сериалу «Горюнов», будет похоронен в Казани. Об этом РИА Новости сообщили в его семье.

Терентьев умер в возрасте 44 лет. В его семье сообщили, что причиной смерти стала язва. По словам собеседницы агентства, актер будет похоронен в столице Татарстана на кладбище.

Терентьев родился 14 июля 1982 года. Окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, курс Вениамина Фильштинского. После работал в антрепризных театрах «Приют комедианта», «Особняк», «Балтийский дом», а также попробовал себя в качестве режиссера, поставив спектакль «Глиняная яма» Ольги Погодиной.

В кино дебютировал в 2006 году в фильме «Ненормальная», а широкую известность обрел спустя два года, сыграв Спирта в фильме «Мы из будущего» режиссера Андрея Малюкова. Также среди его работ – фильмы и сериалы «Горюнов», «Высокие ставки», «Такая работа», «Игра с огнем», «Презумпция невиновности», «Филин», «Солнцепек» и другие. В 2026 году Терентьев снялся в военной драме «10 историй о любви и смерти».