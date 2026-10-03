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Общество 3 октября 2026 03:14

Актер Александр Морозов предупредил о последствиях алкогольной зависимости

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Единственный способ справиться с алкогольной зависимостью – полностью отказаться от спиртного. Об этом «Абзацу» рассказал актер Александр Морозов, известный по юмористической программе «Кривое зеркало».

По словам артиста, попытки вернуться к умеренному употреблению после перерыва обычно заканчиваются срывом. Он рассказал, что не раз пытался воздерживаться от алкоголя месяцами, но после первой рюмки возвращался к прежнему состоянию.

Морозов назвал алкоголизм тупиковым путем и предупредил, что продолжение употребления спиртного может привести к тяжелым последствиям для здоровья, в том числе к циррозу печени.

Артист также отметил, что одним из тревожных признаков зависимости становится желание выпить с утра, чтобы справиться с похмельем. По его словам, в такой ситуации человеку становится трудно полноценно работать и заниматься повседневными делами.

Морозов добавил, что зависимость отражается не только на физическом здоровье, но и на морально-психологическом состоянии. Мысли о том, где достать алкоголь и выпить, занимают все больше места в жизни человека, формируя замкнутый круг, из которого сложно выбраться. В итоге спиртное, по выражению артиста, становится для зависимого главным смыслом жизни.

#алкоголь #употребление алкоголя
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