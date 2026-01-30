Актанышский суд назначил обязательные работы мужчине, попавшемуся пьяным за рулем

Актанышский суд вынес приговор по уголовному делу 23-летнего Райнура Галиуллина. Суд признал его виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде, будучи ранее подвергнутым административному наказанию. Об этом сообщили в Прокуратуре РТ.

По материалам дела, в ноябре прошлого года мужчина в состоянии опьянения управлял автомобилем своего отца. На 1147 км автомобильной дороги М-7 «Волга» нетрезвый водитель был остановлен сотрудниками полиции. После прохождения освидетельствования факт опьянения был подтвержден.

Суд согласился с позицией прокуратуры Актанышского района, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением прав на 1 год и 8 месяцев. Автомобиль вернули отцу мужчины.

Приговор уже вступил в законную силу.