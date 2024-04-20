Актанышские волонтеры отправят дроны бойцам СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Актанышские волонтеры отправят дроны в составе гуманитарной помощи бойцам-землякам в зону спецоперации. Гуманитарная помощь ждет отправку в молодежном центре «Яшьлек». Среди прочего здесь есть и боевое оружие — мобильно атакующие дроны.

Дроны, способные летать и атаковать в воздухе, в настоящее время являются наиболее востребованным оружием в СВО. В прошлых гуманитарных оправках бойцов обеспечивали тремя комплектами таких дронов. Когда качество оружия было оценено солдатами как хорошее, волонтеры подали заявку еще на четыре дрона.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Некий частный предприниматель из Москвы со своими коллегами быстро изготовил дрон, очки, пульт управления, другие принадлежности и отправил их через СДЭК в Актаныш. Руководитель волонтерской организации «Мы вместе» Гулина Идельбаева для пополнения комплекта через интернет закупает и батарейки для аппаратов.

«Через телеграм-канал „Мы вместе“ за нашей деятельностью следят не только жители Актанышского района, но и из Татарстана, из разных регионов России. В помощь землякам, участвующим в специальной военной операции, перечисляются денежные средства. На 466 тысяч рублей из этих средств мы поставили четыре комплекта дронов и антидронов. Эти дроны отличаются низкой стоимостью и эффективностью. Сам дрон стоит 57 тыс. рублей. Вооружение будет отправлено в четыре региона с гуманитарной помощью. Желаем, чтобы ребята поскорее победили врагов», — говорит Идельбаева.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Антидроны также у бойцов пользуются большим спросом. И до этого по просьбе наших земляков антидроны были направлены в разные части СВО.

Вот и седьмого антидрона сегодня, 20 апреля, увезут землякам с гуманитарным грузом в территорию СВО.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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