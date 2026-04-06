Актанышские волонтеры наладили выпуск быстроразогреваемых блюд для бойцов СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Директор благотворительного фонда «Без бергә» Лилия Гикрамина начала производство сухих обедов для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом она сообщила корреспонденту.

По ее словам, решение организовать приготовление быстроразогреваемых блюд было принято после общения с бойцами и волонтерами из других районов, где подобная работа уже налажена.

«В день делаю 30–31 пакет каши. Готовила рис с мясом, а также тефтели из курицы с гречкой — последние бойцы очень любят. Рецепты спрашивала у волонтеров, смотрела разные видео», — рассказала Гикрамина.

Она уточнила, что в настоящее время уже подготовлено около 150 порций супов и каш в реторт-пакетах. Для их изготовления используется куриное мясо, переданное местным предпринимателем Айзатом Газизьяновым.

Процесс приготовления включает варку бульона, подготовку мяса и последующую укладку ингредиентов в специальные пакеты с герметичной прошивкой. После этого продукция проходит термическую обработку в автоклаве в течение восьми часов.

Волонтерскую помощь в обеспечении продуктами оказывают жители сельских поселений. В частности, из деревни Зубово переданы овощи, помощь в доставке оказывают Ильгиз и Разиля Гиззатуллины из Чишмабашево. Также поступает финансовая поддержка от неравнодушных жителей.

Гикрамина добавила, что в ближайшее время планирует доставить гуманитарный груз в Донецкую область. Отправка грузовой «Газели» с помощью запланирована на 15 апреля из Актанышского района.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

