Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Актанышские школьники подключились к плетению маскировочных сетей для бойцов СВО
В Старосаферском сельском поселении Кукморского района для участников специальной военной операции были изготовлены маскировочные сети. Вместе с волонтерами в этой работе приняли участие и школьники.
Как говорят активисты, очень важно иметь арсенал оборудования, необходимого в боях за Родину. Маскировочные сети широко используются для укрытия бойцов, военной техники и инженерных сооружений от вражеской разведки. Научились их плести очень быстро.
«Наши воины защищают нас от неожиданных вражеских атак, независимо от погоды, а наш умелый народ помогает им, создавая сети. Это создаст безопасность для наших ребят и поможет прикрыть танки и окопы», — говорят волонтеры. — Окоп, прикрытый маскировочной сеткой, враг не видит с квадрокоптера, спрятанные танки превращаются для противника в заснеженный холм. Плетение маскировочной сетки не из легких, тем не менее, волонтеры работают, строго соблюдая все требования технологии плетения сети».
«Большое спасибо Розалии Баяновой, Зариме Шариповой, Кадрии Мухаметдиновой, Айгуль Раяновой, Гаухар Зиннуровой, Валентине Ашрафуллиной и школьникам! Ждем тех, кто захочет помочь», — призвал директор сельского Дома культуры Ильдус Харунов.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»