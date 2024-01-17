Актанышские школьники подключились к плетению маскировочных сетей для бойцов СВО

Фото: Лейсан Газизова

В Старосаферском сельском поселении Кукморского района для участников специальной военной операции были изготовлены маскировочные сети. Вместе с волонтерами в этой работе приняли участие и школьники.

Как говорят активисты, очень важно иметь арсенал оборудования, необходимого в боях за Родину. Маскировочные сети широко используются для укрытия бойцов, военной техники и инженерных сооружений от вражеской разведки. Научились их плести очень быстро.

Фото: Лейсан Газизова

«Наши воины защищают нас от неожиданных вражеских атак, независимо от погоды, а наш умелый народ помогает им, создавая сети. Это создаст безопасность для наших ребят и поможет прикрыть танки и окопы», — говорят волонтеры. — Окоп, прикрытый маскировочной сеткой, враг не видит с квадрокоптера, спрятанные танки превращаются для противника в заснеженный холм. Плетение маскировочной сетки не из легких, тем не менее, волонтеры работают, строго соблюдая все требования технологии плетения сети».

Фото: Лейсан Газизова

«Большое спасибо Розалии Баяновой, Зариме Шариповой, Кадрии Мухаметдиновой, Айгуль Раяновой, Гаухар Зиннуровой, Валентине Ашрафуллиной и школьникам! Ждем тех, кто захочет помочь», — призвал директор сельского Дома культуры Ильдус Харунов.

Фото: Лейсан Газизова

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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