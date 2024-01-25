Актанышские рукодельницы призвали молодежь присоединиться к плетению масксетей

Фото: Юлай Низаев

Неравнодушные жительницы Актанышского района Татарстана продолжают плести маскировочные сети для бойцов специальной военной операции. Одной из самых активных волонтёрских групп района являются представители села Новое Алимово.

Вместе с гуманитарным грузом активисты неоднократно отправляли десятки готовых сетей землякам. Длинные сети помогают маскироваться солдатам и скрыть технику.

Фото: Юлай Низаев

«Жители села Новое Алимово всегда были заядлыми патриотами своей Родины. В основном плетут наши односельчанки, которые являются представителями более взрослого, преклонного возраста. Конечно, хотелось бы, чтоб и молодежь в таких благих делах следовала их примеру, — рассказала волонтер, воспитательница детского сада № 6 „Каенкай“ села Актаныш Ландыш Кирамова. — Наша поддержка очень важна для ребят. Огромное спасибо всем за помощь! Так куется Победа!».

Одна из самых активных волонтёров Гульчачак Фасикова, которая в доме своего покойного дяди организовала плетение маскировок, ведет сбор жестяных банок для свечей.

Фото: Юлай Низаев

«Коллективы учреждений и организаций района, сельских поселений и просто граждане дружно взялись за это благое дело — помощь фронту. Все мы надеемся, верим и ждём, что наши военнослужащие живыми и здоровыми вернутся домой к своим семьям!» — говорит активистка.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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