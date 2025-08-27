news_header_top
Общество 27 августа 2025 09:18

Актанышские поэты направили гонорар на помощь бойцам СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Члены литературного объединения «Агидель дулкыннары» при редакции газеты «Актаныш таңнары» решили поддержать земляков – участников специальной военной операции. Они направили гонорар, полученный за публикацию стихов в журнале «Казан утлары», на закупку необходимого для бойцов снаряжения.

Накануне руководитель объединения Лилия Шайгарданова и поэтесса из села Ильчебаево Рамзия Валеева передали вещи первой необходимости в Фонд поддержки «Мы вместе».

Кроме того, Рамзия Валеева подготовила для военнослужащих травяной чай с сухофруктами, собранными на лугах и в лесах Актанышского района. В сборе трав и пошиве мешочков ей помогали местные жительницы села.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой

#актанышский район #СВО
