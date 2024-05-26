Актанышские мастерицы приготовили для бойцов домашнюю лапшу и ароматные чаи

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Актанышцы готовятся к отправке очередной партии помощи землякам, которые находятся в зоне специальной военной операции. Несмотря на то, что Чишмабаш считается малым селом, его жители имеют большое сердце. Когда заведующая клубом Расиля Гиздатуллина пригласила женщин нарезать лапшу, они отложили все дела и собрались в клубе.

За считанные дни умелые хозяйки нарезали и высушили четыре 15-литровых ведра домашней лапши. Сельчане единодушно оказали помощь и деньгами, собранные 5 тыс. рублей передали волонтерской группе «Мы вместе».

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Жители Чишмабаша также принесли шерстяные носки, полотенца, платки из хлопчатобумажной ткани, мужские рубахи, крупы, соки, травяные чаи.

Сейчас самое подходящее время для сбора ароматных листьев фруктовых кустарников. Жители села Зубаерово, готовя помощь бойцам, добавляют к травяным чаям листья смородины и малины. Сельские дети охотно помогают взрослым, собирают листья и передают их волонтерам.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В преддверии майских праздников актанышцы в одиннадцатый раз доставили шефскую помощь военным. От земляков, которые получили посылки, до сих пор приходят слова благодарности. Помимо продовольствия, бойцам было передано значительное количество военного снаряжения.

Бизнесмен Радис Хашимов даже купил автомобиль «УАЗ» и отправил его военным. Машина очень помогает солдатам передвигаться на передовой.

Участник спецоперации Радик Гильмутдинов выразил огромную благодарность всем татарстанцам, особенно жителям поселка Джалиль, Азнакаевского, Актанышского и Муслюмовского районов, которые подготовили и отправили посылки бойцам.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону