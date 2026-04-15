Актанышские артисты собрали средства для СВО во время гастролей в Тукаевском районе
Творческая группа артистов благотворительного фонда «Без бергә» из Актанышского района продолжает масштабный гастрольный тур по сельским поселениям. Концерты проходят в формате благотворительных выступлений и направлены на поддержку участников специальной военной операции.
Как отмечают организаторы, все средства, собранные в ходе концертов, передаются на помощь бойцам, находящимся в зоне СВО. Проект объединяет жителей района вокруг общей цели и становится площадкой для проявления гражданской солидарности.
Сельчане встречают артистов с особой теплотой. Концерты нередко превращаются в совместные творческие вечера: зрители активно участвуют в программе, выходят на сцену и дополняют выступления собственными номерами. По словам участников тура, такая вовлеченность свидетельствует о высокой поддержке инициативы и неравнодушии жителей.
В этот раз маршрут гастролей вышел за пределы района – артисты выступили в селе Калмаш Тукаевского района. Местные жители радушно приняли гостей и выразили благодарность за концертную программу, а также приняли участие в сборе средств для военнослужащих.
«Мы едем к людям, чтобы подарить им надежду и тепло, а взамен получаем мощную отдачу. Спасибо каждому, кто рублем и добрым словом помогает нашим бойцам. Вместе мы – сила!» – подчеркнули представители фонда.
В фонде отметили, что благотворительный тур будет продолжен. Его основная задача – не только сбор помощи, но и поддержка морального духа как жителей, так и тех, кто сегодня выполняет задачи в зоне специальной военной операции.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.