Актанышские артисты собрали средства для СВО во время гастролей в Тукаевском районе

Творческая группа артистов благотворительного фонда «Без бергә» из Актанышского района продолжает масштабный гастрольный тур по сельским поселениям. Концерты проходят в формате благотворительных выступлений и направлены на поддержку участников специальной военной операции.

Как отмечают организаторы, все средства, собранные в ходе концертов, передаются на помощь бойцам, находящимся в зоне СВО. Проект объединяет жителей района вокруг общей цели и становится площадкой для проявления гражданской солидарности.

Сельчане встречают артистов с особой теплотой. Концерты нередко превращаются в совместные творческие вечера: зрители активно участвуют в программе, выходят на сцену и дополняют выступления собственными номерами. По словам участников тура, такая вовлеченность свидетельствует о высокой поддержке инициативы и неравнодушии жителей.

В этот раз маршрут гастролей вышел за пределы района – артисты выступили в селе Калмаш Тукаевского района. Местные жители радушно приняли гостей и выразили благодарность за концертную программу, а также приняли участие в сборе средств для военнослужащих.

«Мы едем к людям, чтобы подарить им надежду и тепло, а взамен получаем мощную отдачу. Спасибо каждому, кто рублем и добрым словом помогает нашим бойцам. Вместе мы – сила!» – подчеркнули представители фонда.

В фонде отметили, что благотворительный тур будет продолжен. Его основная задача – не только сбор помощи, но и поддержка морального духа как жителей, так и тех, кто сегодня выполняет задачи в зоне специальной военной операции.

