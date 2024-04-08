Актанышская семья провела ифтар в доме престарелых и инвалидов в селе Поисево

Фото предоставлено Лейсан Газизовой.

Многодетная семья Венеры и Алмаза Сабитовых из Актанышского района всегда активно участвует в благотворительных мероприятиях. Супруги оказывают помощь детям-сиротам, уделяют внимание их нравственному и религиозному воспитанию.

В последние годы они постятся вместе с ребятами, проводят ифтары, посещают мечети на таравих-намаз.

На этот раз на ифтар их дети приготовили татарское блюдо — бәлеш, домашнюю лапшу, пироги.

Также они не оставляют без внимания подстояльцев дома престарелых и инвалидов.

«Дети своими руками пекли пироги, готовили угощения. С утра отвозили мясо в интернат, чтобы сварить суп. Все вместе накрыли стол и угощали пожилых людей, живущих в интернате. Дети были в восторге от своих поступков», — говорит Венера ханум.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Последние три года Сабитовы не оставляют своих постов. Ежедневно в родном селе Кирово ходят в мечеть на таравих-намаз. В Актаныше дочери Индира и Алина, которые учатся в техникуме, посещают соборную мечеть.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Да примет Аллах наши посты! Ведь у нас очень хорошая жизнь. Пусть будет ясное небо, пусть завершится специальная военная операция. Пусть радуются души усопших бойцов. Мой брат Альберт Рашидов тоже находится сегодня на спецоперации. Мы молимся за его здоровье, за скорейшее возвращение», — говорит Венера Сабитова.