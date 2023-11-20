Актанышцы провели благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО

Фото: Юлай Низаев

В Актанышбашском сельском Доме культуры в Актанышском районе РТ состоялся благотворительный концерт, посвященный участникам спецоперации. Выступления и творческие номера были очень трогательными и наполненными чувством гордости за бойцов-земляков.

«Мы очень благодарны артистам нашего района за оказанную посильную помощь. Также огромное спасибо и выражаем глубокую признательность всем нашим волонтерам из Актанышбашского сельского поселения. Активистка Резеда Храмова, заведующая местным домом культуры Алсу Белякова, глава сельского поселения Гадел Маликов оказали огромное содействие в организации концерта», — поделилась впечатлениями предводитель районного волонтерского движения «Мы вместе» Гулина Идельбаева.

Во время концерта было собрано более 11 тыс. рублей для оказания посильной помощи участникам СВО. При этом подобные продолжатся и в будущем. Уже 23 ноября, к примеру, мероприятие пройдет в селе Усы.

По словам Идельбаевой, актанышцы отличаются особым патриотизмом, мужеством и стойким характером. Много бойцов встали на защиту интересов страны в рамках частичной мобилизации и по контракту, достойно выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.

«Мы стали одной большой семьей. Всегда будем поддерживать, взаимодействовать в решении вопросов и помогать бойцам. Переживаем за ребят и ждем их скорейшего возвращения домой», — говорят волонтеры.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.