Актанышцы отправят бойцам-землякам УАЗ-«буханку» и личные посылки

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Сегодня в актанышском волонтерском штабе «Мы вместе» кипит бурная работа. Волонтеры проводят большую подготовительную работу к отправке гуманитарной помощи ребятам, участвующим в специальной военной операции.

Количество волонтеров растет, активизируются ветераны, находящиеся на заслуженном отдыхе. Женщины пополнили аптечки медицинскими препаратами – спрос на них у солдат большой.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Купили 200 аптечек и положили туда самые необходимые препараты. Аптечки приобрели Ильназ Садриев и Айгиз Фардиев. Спросили у медбратов, что положить внутрь. На собранные у населения средства закупили обезболивающий препарат „Нефопам“. Бинты, жгуты и прочее также приобрела семья Фардиевых. Большое им спасибо!» — говорит руководитель волонтерской группы Гулина Идельбаева.

Во время 11-й отправки гуманитарной помощи по просьбе ребят будет направлен автомобиль УАЗ-«буханка», который планируется закупить на собранные населением деньги. Осталось найти только саму машину.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«После того, как наш друг, шофер Алмаз абый, погиб в дорожной аварии, нужно было найти новых водителей, новых проводников. Сегодня 110 наших земляков выполняют свой долг перед страной, — рассказала Гулина. — Ребята из Актанышского района добровольно уходят на СВО, количество наших земляков-воинов растет. Каждый парень в нашем списке. Наши ребята смотрят на нас, мы не имеем права прекращать гуманитарную помощь. Поэтому не сдаемся. Большая помощь идет со стороны сельских поселений».

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Всего собрали 1,5 млн рублей. Мы собрали сумму, которая могла бы удовлетворить просьбы ребят, закупили необходимые вещи. Теперь до 20 апреля будем разливать по коробкам», — говорит Гулина.

Внутри каждой посылки будет хлеб, выпеченный на Актанышском хлебокомбинате, чак-чак, сухари. Также для удобства ношения в кармане предназначены полулитровые бутылки воды. 1,5-литровые будут поставляться отдельно.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Сбор частных посылок запланирован на 18 и 19 апреля, отправка гуманитарного груза — на 20 апреля. Для этого использовались «Газель» и большая фура грузоподъемностью 5 тонн.

После разгрузки грузов в отдельной зоне в Мариуполе гуманитарная помощь будет раздаваться солдатам на автомобиле «Газель».

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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