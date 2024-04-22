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Актанышцы отправили противодроновые ружья и автомобиль в зону СВО
В одиннадцатый раз жители Актанышского района отправили гуманитарную помощь бойцам-землякам в зону специальной военной операции. Каждый житель района оказывал посильную помощь воинам — они привозил продукты, одежду, чистую воду. Также были собраны деньги для приобретения других принадлежностей.
Гуманитарный груз включал дроны, снаряжение к ним, противодроновые ружья, маскировочные сетки, лекарства, медикаменты.
С утра волонтеры погрузили в машину ящики. В волонтерской деятельности принимал участие и глава Актанышского района Ленар Зарипов, он помогал ребятам с погрузкой важного гуманитарного груза. По просьбе солдат автомобиль «УАЗ» купил уроженец села Старое Байсарово, бизнесмен Радис Хашимов.
«Ребята! Победа будет за нами! Самое главное, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми!» — сказал Ленар Зарипов, провожая водителей в долгий путь.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой
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