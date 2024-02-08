Актанышцы отправили на передовую «УАЗ» и две «Нивы»

Фото: Лейсан Газизова

Жители Актанышского района проявляют большую организованность в сборе гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Уже в десятый раз актанышцы отправили гуманитарный конвой ребятам на передовой.

На народные средства по просьбам военных были приобретены 3 автомобиля: «УАЗ» и две машины «Нива».

Фото: Лейсан Газизова

В дальний путь отправились Алмаз Кашапов и Руслан Ханов. Вместе с ними на этот раз в поездке принял участие ветеран Ренат Латыпов, участвовавший в специальной военной операции по контракту.

Ренат абый из-за преклонного возраста вернулся с СВО и уже здесь продолжил общение с бойцами-сослуживцами.

Фото: Лейсан Газизова

«Наши ребята ждут гуманитарной помощи. Когда мы приехали, они очень обрадовались», — говорит Ренат Латыпов, который в составе гуманитарной колонны побывал в третий раз.

Помимо автомобилей солдатам было собрано необходимое снаряжение. В больших количествах закупались теплые вещи, изготавливались печи-буржуйки, окопные свечи.

Фото: Лейсан Газизова

На каждого солдата заготовлено по три тары снаряжения и продовольственных наборов. Их беспрерывно доставляли в волонтерский штаб МЦ «Яшьлек» жители Актанышского района, коллективы школ, детских садов, предприятий и организаций, работники клубов, библиотек, фермеры.

«Посылки приходили из каждого поселения, из каждой маленькой деревни. Спасибо руководителям администрации, главе района Ленару Зарипову, замруководителя исполкома по социальным вопросам Дильбару Анварову. Всякий раз, когда мы звоним, они нам помогают», — говорит руководитель волонтерской организации «Мы вместе» Гулина Идельбаева.

Фото: Лейсан Газизова

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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