Актанышцы после новогодних праздников изготовили более 300 окопных свечей

Фото: Лейсан Газизова

Жители Актанышбашского поселения Актанышского района Татарстана после новогодних праздников изготовили более 300 окопных свечей. Они первыми в районе начали делать блиндажные свечи для земляков, которые выполняют задачи в зоне СВО.

В прошлом году 600 изготовленных ими свечей для освещения и обогрева дошли до фронта. В первые дни 2024 года подготовили к отправке еще 300 окопных свечей.

Фото: Лейсан Газизова

Двери Дома культуры села Чуганаково до вечера не закрываются. Здесь собираются жители и работники культуры сел Актанышбашево, Азякуль и Чуганаково.

В изготовлении принимают активное участие жители деревни Чуганаково Анас Мустафин и Газинур Султанов. Они рассказывают, что важнейшую часть свечи занимает парафин, – если он есть, работа идет полным ходом. На днях из Мензелинска привезли 100 килограммов парафина и возобновили изготовление. Волонтеры группы «Мы вместе!» доставили еще 50 килограммов парафина.

Преимущество окопных свечей в том, что они способны гореть длительное время, не намокают и не гаснут на ветру. Для изготовления свечей используются пустые консервные банки из-под кукурузы, зеленого горошка, тушеного мяса, перца или других продуктов.

Банки промывают и очищают от бумаги на крышках, жестяные банки по краям обрабатывают так, чтобы не порезаться. В готовые банки кладут картон, фитиль и заливают расплавленным воском. Свечи ручной работы греют лучше, чем заводские. При их помощи солдаты могут разогреть пищу или высушить мокрую одежду.

Фото: Лейсан Газизова

Глава Актанышбашского сельского поселенияГадел Маликов говорит, что все сельчане объединились для помощи землякам в специальной военной операции.

«Из Актанышбашского сельского поселения в СВО участвуют 7 мужчин. Все они выросли и жили на наших глазах. Жители села оказывают гуманитарную помощь как деньгами, так и вещами. Собрали 54,5 тыс. рублей и передали их волонтерам. В госпиталь, где лечатся солдаты, доставляют медицинское снаряжение. Для жителей новых территорий России мы подготовили одежду, а в канун Нового года отправили игрушки для детей», — рассказал он.

Фото: Лейсан Газизова

Специальная военная операция проводится по решению Президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону