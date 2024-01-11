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Актанышцы после новогодних праздников изготовили более 300 окопных свечей
Жители Актанышбашского поселения Актанышского района Татарстана после новогодних праздников изготовили более 300 окопных свечей. Они первыми в районе начали делать блиндажные свечи для земляков, которые выполняют задачи в зоне СВО.
В прошлом году 600 изготовленных ими свечей для освещения и обогрева дошли до фронта. В первые дни 2024 года подготовили к отправке еще 300 окопных свечей.
Двери Дома культуры села Чуганаково до вечера не закрываются. Здесь собираются жители и работники культуры сел Актанышбашево, Азякуль и Чуганаково.
В изготовлении принимают активное участие жители деревни Чуганаково Анас Мустафин и Газинур Султанов. Они рассказывают, что важнейшую часть свечи занимает парафин, – если он есть, работа идет полным ходом. На днях из Мензелинска привезли 100 килограммов парафина и возобновили изготовление. Волонтеры группы «Мы вместе!» доставили еще 50 килограммов парафина.
Преимущество окопных свечей в том, что они способны гореть длительное время, не намокают и не гаснут на ветру. Для изготовления свечей используются пустые консервные банки из-под кукурузы, зеленого горошка, тушеного мяса, перца или других продуктов.
Банки промывают и очищают от бумаги на крышках, жестяные банки по краям обрабатывают так, чтобы не порезаться. В готовые банки кладут картон, фитиль и заливают расплавленным воском. Свечи ручной работы греют лучше, чем заводские. При их помощи солдаты могут разогреть пищу или высушить мокрую одежду.
Глава Актанышбашского сельского поселенияГадел Маликов говорит, что все сельчане объединились для помощи землякам в специальной военной операции.
«Из Актанышбашского сельского поселения в СВО участвуют 7 мужчин. Все они выросли и жили на наших глазах. Жители села оказывают гуманитарную помощь как деньгами, так и вещами. Собрали 54,5 тыс. рублей и передали их волонтерам. В госпиталь, где лечатся солдаты, доставляют медицинское снаряжение. Для жителей новых территорий России мы подготовили одежду, а в канун Нового года отправили игрушки для детей», — рассказал он.
Специальная военная операция проводится по решению Президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.
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