Актанышцы доставят новогодние гостинцы в госпиталь и гумпомощь бойцам СВО

Волонтеры движения «Мы вместе» Актанышского района готовятся выезжать в двух направлениях. Первым станет доставка в Москву новогодних гостинцев для раненых солдат, находящихся на лечении в военном госпитале имени Н.Н. Бурденко. Вторым — поездка с гуманитарным грузом к бойцам СВО на передовую.

К масштабной волонтерской работе в последнее время с большой активностью подключились все жители Актанышского района. Они гордятся мужеством бойцов, желают вдохновить их на новые победы.

Например, женщины из села Татарские Суксы на кружке «Теплые руки» в большом количестве вязали шерстяные носки. Из-за холодной погоды некоторые не могут прийти в библиотеку, поэтому пряжу им доставили прямо на дом, рассказала глава сельского поселения Гузалия Хамматуллина.

Посетители библиотеки изготавливали для бойцов окопные свечи. Парафин приобрели благодаря спонсорской поддержке, а консервные банки привезли ученики Татарско-Суксинской школы. Библиотекарь Ленара Галимова вместе с умелицами общими усилиями изготовили 150 окопных свечей. До этого жители Мари-Суксы уже изготовили 500 штук свечей и доставили их в районный центр Актаныш на пункт сбора гуманитарной помощи.

В Мари-Суксы летом было организовано плетение маскировочных сеток, три уже отправили в зону спецоперации. Сейчас эту работу решили возобновить. Кроме того, в клубе и здании сельского совета жителями деревень Татарские Суксы, Мари-Суксы и Картово собраны рабочие перчатки, одежда, простыни, сладости и другая гуманитарная помощь солдатам. Жители поселения помогали и деньгами, 11 тыс. рублей перечислили на специальный счет.

Каждый житель сел района вносит свой весомый вклад в гуманитарную помощь, стремясь приблизить победу. Например, Ленар Мохамов из села Старое Алимово своими руками изготовил печку-буржуйку. С помощью такой печи наши ребята отапливают землянки, сушат мокрую одежду и даже готовят еду. В начале года буржуйками обеспечивали наших земляков ребята из агрофирмы «Актаныш».

Руководитель движения «Мы вместе» Гулина Идельбаева говорит, что волонтеры хотят добраться до каждого из военнослужащих, участвующих в СВО. Волонтеры отправятся в путь на легковых автомобилях с прицепами в конце этой недели.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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