Аксубаевцы по самообложению на 29 млн рублей отремонтировали дороги и родники

Большим подспорьем в решении проблем в селах Аксубаевского района стала реализация республиканской программы самообложения. В прошлом году работы выполнены на сумму 29,3 млн рублей. Об этом на заседании Совета района сообщил глава Аксубаевского района Камиль Гилманов.

«Ежегодно на средства самообложения проводится ремонт дорог, благоустройство кладбищ, родников, ремонт систем водоснабжения и уличного освещения», — отметил он.

Говоря об экономике района, Гилманов озвучил, что в прошедшем году сохранилась положительная динамика большинства показателей социально-экономического развития.

Валовый территориальный продукт по итогам 2021 года достиг 16,9 млрд рублей с ростом 148,2%, а в 2022 году ожидается 18,2 млрд рублей. В общем объеме ВТП более 64% занимает промышленность, более 19% приходится на сельское хозяйство, 2,5% — строительство, 1,7% — транспорт и 1,1 % — торговля.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за январь-сентябрь составил — 3,5 млрд рублей, что превышает прогнозное значение на 8,2%.

«Одним из ключевых факторов стабильности территории являются реальные доходы населения. Так, среднемесячная заработная плата составила 37 376 рублей с темпом роста 116,0%. По данному показателю завершаем год с опережением прогнозных значений на 109,6%», — доложил глава Аксубаевского района.

Еще одним важным направлением экономического роста района является развитие промышленности, отметил Гилманов.

Объем отгруженной продукции за 10 месяцев текущего года составил 32,8 млрд рублей с темпом роста к аналогичному периоду прошлого года 115,9%. Прогноз до конца года — 35,4 млрд рублей. Индекс промышленного производства за 11 месяцев составил 100,8 %. В общем объеме валового территориального продукта промышленность занимает 64,3%.