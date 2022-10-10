Аксенов заявил о новых подходах к спецоперации после взрывов в городах Украины

Подходы к проведению специальной военной операции изменились, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Так он прокомментировал сообщения о взрывах в крупных городах Украины, призвав не сбавлять нарастающие темпы спецоперации.

«Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен», – написал он в своем телеграм-канале, выразив надежду, что «темпы операции сбавляться не будут».

Напомним, сегодня утром сразу в нескольких городах и районах Украины прогремели взрывы – в частности, в Киеве. Власти страны сообщили о ракетных атаках. По всей Украине объявлена воздушная тревога, сообщается об ударах по объектам критически важной инфраструктуры.