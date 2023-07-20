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Руc Тат
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Происшествия 20 июля 2023 15:48

Аксенов сообщил о сбитом над центральной частью Крыма беспилотнике

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В центральной части Крыма сработала система ПВО, сбит беспилотник, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«В центральной части Крыма силами ПВО сбит вражеский беспилотник», – указано в сообщении.

Отмечается, что в результате никто не пострадал, разрушений нет.

#Крым
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