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Аксенов сообщил о сбитом над центральной частью Крыма беспилотнике
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В центральной части Крыма сработала система ПВО, сбит беспилотник, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«В центральной части Крыма силами ПВО сбит вражеский беспилотник», – указано в сообщении.
Отмечается, что в результате никто не пострадал, разрушений нет.
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