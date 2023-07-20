Аксенов сообщил о сбитом над центральной частью Крыма беспилотнике

В центральной части Крыма сработала система ПВО, сбит беспилотник, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«В центральной части Крыма силами ПВО сбит вражеский беспилотник», – указано в сообщении.

Отмечается, что в результате никто не пострадал, разрушений нет.