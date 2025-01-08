Аксенов: Ситуация с выбросами мазута в Крыму может ухудшиться

Ситуация с выбросами мазута в Крыму, по прогнозам, может усугубиться, существует высокая вероятность увеличения масштабов загрязнения до уровня, сравнимого с тем, что наблюдается на побережье Краснодарского края. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале.

«На данный момент выброс значительных объемов мазута в Крыму не фиксировался: выявлено и устранено 44 подобных факта. С 21 декабря до 8 января вывезено 265 тонн загрязненного грунта, очищено 84 км побережья. Однако, согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае», – написал он.

Аксёнов подчеркнул, что необходимо усилить работу всех служб и ведомств, а также при необходимости увеличить количество задействованных сил и ресурсов. Одной из ключевых задач является обеспечение достаточного числа патрульных групп для контроля 100% прибрежной территории.

С 21 декабря в Крыму фиксируются случаи выбросов мазута, а 3 января нефтепродукты впервые были обнаружены в Севастополе.