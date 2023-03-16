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Политика 16 марта 2023 11:54

Аксенов рассказал о роли Путина в судьбе Крыма

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Большую роль в присоединении Крыма к России девять лет назад сыграла личная поддержка Президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов, уточнив, что это решение не было бы принято, если бы российский лидер «не поддерживал и не держал руку на пульсе».

«Залогом успешной реализации всех мероприятий было то, что сам лидер лично руководил полностью этим процессом, лично всё держал под контролем, у нас был прямой выход на руководителя, соответственно, мы могли очень быстро принимать решения без различных бюрократических процедур», — рассказал чиновник в эфире телеканала «Крым 24».

По мнению Аксенова, жители Крыма стремились вернуться в Россию задолго до 2014 года. Он также выразил уверенность в том, что плебисцит по вопросу присоединения к РФ прошел честно и справедливо.

#сергей аксенов #Владимир Путин
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