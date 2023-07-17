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Аксенов рассказал, когда возобновят движение по Крымскому мосту
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту будет возобновлено до 9.00. Информация об этом появилась в телеграм-канале главы.
« Только что переговорил с Первым заместителем Министра транспорта РФ Андреем Александровичем Костюком: движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9.00. Расписание поездов будет нагоняться. Данные по работе паромного сообщения будут уточнены также до 9.00», – указано в сообщении.
Отмечается, что о причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают все необходимые службы.
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