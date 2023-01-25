Аксенов предложил полностью прекратить поставки энергоносителей и удобрений в ФРГ

Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал ввести ответные меры на решение ФРГ отправить танки Leopard на Украину. В такой ситуации необходимо полностью прекратить поставки энергоносителей и удобрений Берлину, уверен он.

«На мой взгляд, самым эффективным оружием против любой немецкой бронетехники является полное прекращение поставок Германии энергоносителей и удобрений. В данном случае я как гражданин выражаю свое личное мнение», — говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Аксенов добавил, что России давно известен сценарий этого плана «Барбаросса», и опубликовал детальную схему танка Leopard.

Напомним, что сегодня Кабмин ФРГ принял решение отправить 14 танков Leopard на Украину.