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Аксенов: На севере Крыма ночью уничтожили беспилотник
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Ночью в северной части Крыма был устранен вражеский БПЛА с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава республики Сергей Аксенов.
«Пострадавших и разрушений нет», – написал руководитель региона.
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