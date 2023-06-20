Аксенов: На севере Крыма ночью уничтожили беспилотник

Ночью в северной части Крыма был устранен вражеский БПЛА с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава республики Сергей Аксенов.

«Пострадавших и разрушений нет», – написал руководитель региона.