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Руc Тат
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Политика 20 июня 2023 11:40

Аксенов: На севере Крыма ночью уничтожили беспилотник

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Ночью в северной части Крыма был устранен вражеский БПЛА с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава республики Сергей Аксенов.

«Пострадавших и разрушений нет», – написал руководитель региона.

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