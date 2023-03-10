Аксенов: Квартиру Зеленского в Крыму отдадут малообеспеченным или многодетным семьям

В Крыму продолжат национализировать имущество украинских бизнесменов и политиков. В том числе квартиру Президента Украины Владимира Зеленского и его супруги в Ливадии «рано или поздно» передадут малообеспеченным или многодетным россиянам, заявил глава полуострова Сергей Аксенов. При этом он подчеркнул, что отнять квартиру у Зеленского – это «не самоцель».

Власти полуострова стремятся в первую очередь национализировать те объекты, которые приносят доход Украине, пояснил Аксенов. «Поэтому с учетом того, что квартиру пока Зеленский не сдает, может, кто-то из родственников приезжает на сезон, я, конечно, утрирую. Это не самоцель – у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас – это победить их, и мы победим, это без вариантов», – сказал он в интервью РИА Новости.

Напомним, Аксенов ранее поручил национализировать имущество физических и юридических лиц, связанных с киевским режимом, направляя все средства от продажи имущества украинских предпринимателей и госслужащих в Крыму на нужды участников спецоперации. В начале февраля стало известно, что национализированы 500 объектов иностранных граждан, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре.