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Аксаков: Заморозка пенсионных накоплений - это ошибка
Заморозка пенсионных накоплений - это ошибка. Так сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Он объяснил, что ранее власти приняли законодательное решение, а потом все на это решение стали просто ориентироваться. Как следствие, в стране начали появляться негосударственные пенсионные фонды.
По словам спикера, все думали, что люди смогут работать с деньгами, поступающими в эти фонды, со временем там собрались довольно приличные суммы. Но позже неожиданно правила игры поменялись.
«Надо внимательно посмотреть, может быть, нам вернуться к тем правилам игры, которые действовали до 2014 года», - цитирует Аксакова ТАСС.
Причем возвращение к нормам, действовавшим до 2014-го, - это дискуссионный вопрос, говорит парламентарий. У всех разные взгляды на данную тему и в этой сфере необходимо провести определенную работу, считает депутат.
Напомним, до 1 января 2014-го работодатель платил в СФР (ранее - ПФР) за счет собственных средств страховые взносы в размере 22% от зарплаты сотрудника. Из этих средств 16% шли на страховую и 6% - на накопительную пенсии. Однако последние 10 лет все 22% взносов уходят на формирование страховой пенсии. А накопительная пенсия россиян за тот же период времени будет расти лишь за счет инвестирования сформированных до этого пенсионных накоплений.
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