Аксаков: Закон о накопительных вкладах на жилье в России вступит в 2025 году

Весной 2025 года в России может вступить в силу закон о жилищно-накопительных вкладах. Принять проект документа планируется в конце этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Депутат напомнил, что открыть такие вклады смогут только физические лица. Заключать их будут на основании договора жилищных сбережений, что позволит после истечения срока направить средства на улучшение жилищных условий вкладчика. К примеру, это может быть первоначальный взнос на ипотеку, приобретение квартиры или индивидуального дома.

Вклад может быть открыт на срок не менее года, уровень ставок по нему пока находится на обсуждении. По мнению Аксакова, их размер станет известен в процессе доработки законопроекта ко второму чтению.

«Думаю, что сохранится повышенное страховое покрытие по ним, что, в свою очередь, укрепит доверие граждан к такому инструменту», — заметил Анатолий Аксаков.