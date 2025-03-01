Депутат Аксаков объяснил, против каких мошеннических схем действует кредитный самозапрет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков рассказал «Татар-информу», от каких видов кредитного мошенничества может оградить самозапрет на кредиты.

«Закон [о самозапрете на кредит] поможет эффективно противодействовать двум распространенным схемам кредитного мошенничества: оформлению кредитов по украденным или поддельным документам (самозапрет не позволит мошенникам получить кредит) и методам социальной инженерии, когда мошенники убеждают гражданина срочно взять кредит, – есть время одуматься», – сказал Аксаков.

Самозапрет — это добровольный отказ россиянина от оформления ему кредитов в банках или займов в микрофинансовых организациях (МФО). Под самозапрет не попадают «целевые» кредиты – автокредиты, ипотека и образовательные кредиты с господдержкой.

Заявление о самозапрете можно подать через портал Госуслуги с 1 марта, а с 1 сентября – через МФЦ. Для оформления потребуется паспорт и ИНН, который используется как уникальный идентификатор.

Запрет начнёт действовать в тот же день, если заявка подана до 22:00, или на следующий – если после 22:00.

Информация о самозапрете будет храниться во всех четырех Квалифицированных бюро кредитных историй (КБКИ). Кредиторы перед выдачей кредита обязаны проверить в КБКИ наличие самозапрета. Снять самозапрет можно точно также через портал Госуслуги.

Читайте подробнее – «Самозапрет на кредиты: что такое, кому нужен, где оформить и как отказаться».