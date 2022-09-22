Глава финансового комитета ГД призвал ускорить введение долгосрочных безотзывных вкладов

В России необходимо ускорить введение долгосрочных безотзывных вкладов. С таким предложением на международном банковском форуме «Банки России — XXI век» выступил председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку и председатель Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

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«Одно из направлений — долгосрочные безотзывные вклады. Тема зацепилась, потому что она поднималась даже на Западе. Мы должны быстрее принимать решения», — подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, должны быть выработаны требования к кредитным организациям, которые могут использовать такой финансовый инструмент.

«Эту проблему надо решить, я не думаю, что она требует многомесячных дискуссий. Уверен, что мы в течение ноября должны определиться, принять закон», — добавил Аксаков.