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Экономика
22 сентября 2022  10:40
Эльвира Зайнулина

Глава финансового комитета ГД призвал ускорить введение долгосрочных безотзывных вкладов

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В России необходимо ускорить введение долгосрочных безотзывных вкладов. С таким предложением на международном банковском форуме «Банки России — XXI век» выступил председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку и председатель Ассоциации банков России Анатолий Аксаков

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Одно из направлений — долгосрочные безотзывные вклады. Тема зацепилась, потому что она поднималась даже на Западе. Мы должны быстрее принимать решения», — подчеркнул парламентарий. 

По словам депутата, должны быть выработаны требования к кредитным организациям, которые могут использовать такой финансовый инструмент. 

«Эту проблему надо решить, я не думаю, что она требует многомесячных дискуссий. Уверен, что мы в течение ноября должны определиться, принять закон», — добавил Аксаков. 

XIX Международный банковский форум «Банки России — XXI век» проходит с 21 по 24 сентября 2022 года в Казани. Тема форума — «Банки и инфраструктура финансового рынка в условиях современных вызовов».

Форум, который организуется Ассоциацией банков России, является одним из самых крупных и представительных мероприятий в стране, пользуется заслуженным вниманием банковского сообщества, регуляторов финансового рынка, органов исполнительной, законодательной власти и СМИ. Ежегодно форум собирает более 500 участников.
#банки России
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