Глава финансового комитета ГД призвал ускорить введение долгосрочных безотзывных вкладов
В России необходимо ускорить введение долгосрочных безотзывных вкладов. С таким предложением на международном банковском форуме «Банки России — XXI век» выступил председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку и председатель Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.
«Одно из направлений — долгосрочные безотзывные вклады. Тема зацепилась, потому что она поднималась даже на Западе. Мы должны быстрее принимать решения», — подчеркнул парламентарий.
По словам депутата, должны быть выработаны требования к кредитным организациям, которые могут использовать такой финансовый инструмент.
«Эту проблему надо решить, я не думаю, что она требует многомесячных дискуссий. Уверен, что мы в течение ноября должны определиться, принять закон», — добавил Аксаков.
Форум, который организуется Ассоциацией банков России, является одним из самых крупных и представительных мероприятий в стране, пользуется заслуженным вниманием банковского сообщества, регуляторов финансового рынка, органов исполнительной, законодательной власти и СМИ. Ежегодно форум собирает более 500 участников.