Аксаков: Спецоперация подтолкнула развитие России в нужном направлении

Санкционное давление на Россию направило развитие страны в нужном направлении, убежден председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, благодаря военной спецоперации на Украине начало активно развиваться взаимодействие с Азией, транспортные коридоры и логистические центры, которые могли быть созданы еще несколько лет назад.

«Проблемы геополитической и геоэкономической ситуации в стране направили “Российский корабль” по тому направлению, в котором он должен был двигаться и без специальной военной операции», – сказал он на конференции «Финансовый рынок России в новых экономических условиях».