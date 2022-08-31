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Экономика
31 августа 2022  17:59
Александр Хевронин

Аксаков: Спецоперация подтолкнула развитие России в нужном направлении

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Санкционное давление на Россию направило развитие страны в нужном направлении, убежден председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, благодаря военной спецоперации на Украине начало активно развиваться взаимодействие с Азией, транспортные коридоры и логистические центры, которые могли быть созданы еще несколько лет назад.

 «Проблемы геополитической и геоэкономической ситуации в стране направили “Российский корабль” по тому направлению, в котором он должен был двигаться и без специальной военной операции», – сказал он на конференции «Финансовый рынок России в новых экономических условиях».

#санкции #спецоперация #Россия
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