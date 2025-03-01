В Госдуме объяснили, почему оформить самозапрет на кредиты через МФЦ можно с сентября

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков объяснил «Татар-информу», почему пока нельзя оформить самозапрет на кредиты через МФЦ.

«Система в целом и все её участники за исключением МФЦ готовы с 1 марта приступить к реализации указанного закона. МФЦ должны подключиться к этому процессу по мере готовности, но не позднее 1 сентября 2025 года. Это связано с трудоемкими технологическими работами, необходимыми для организации взаимодействия всех участников. В частности, требуется интегрирование системы межведомственного электронного взаимодействия с системой МФЦ», – сообщил Аксаков.

Самозапрет — это добровольный отказ россиянина от оформления ему кредитов в банках или займов в микрофинансовых организациях (МФО). Заявление о самозапрете можно подать через портал Госуслуги с 1 марта. Для оформления потребуется паспорт и ИНН, который используется как уникальный идентификатор.

Читайте подробнее – «Самозапрет на кредиты: что такое, кому нужен, где оформить и как отказаться».