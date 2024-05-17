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Аксаков об исламских финансах: Востребованность докажем в том числе благодаря Татарстану
Процесс внедрения исламских финансов в банковскую систему России в целом и регионов в частности развивается достаточно быстро. Такое мнение на пресс-конференции в ходе KazanForum высказал председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«На мой взгляд, процесс идет быстро, хотя многие его и критикуют. На начало года было семь участников, сейчас уже 23 <…> Нам нужно доказать, что исламские финансы [востребованы], а это будет доказано в том числе благодаря деятельности татарстанского руководства, команды, которая здесь работает», — прокомментировал он.
Аксаков также допустил, что в конце 2024 или начале 2025 года ведомственные структуры начнут разговоры о том, чтобы продлить деятельность закона либо снять ограничения по срокам. В свою очередь руководитель хаба по исламским финансам и бизнесу Международного финансового центра «Астана» Мадина Тукулова отметила, что ждать мгновенного эффекта от внедрения нового финансового инструмента не стоит.
«Эксперимент здесь только начался. Возьмите в пример Турцию, Малайзию. В Малайзии в 1983 году приняли законодательство и создали первый банк, а активное развитие началось только в конце 1990-х годов, большой промежуток времени прошел. Сейчас объем активов исламских банков составляет более 40%. Здесь должно быть постепенное развитие, есть определенный механизм, который просто должен соблюдаться, и тогда однозначно будет достигнут успех исламских финансов в стране», — заключила Тукулова.
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