Аксаков о мобилизации: Никаких проблем, в том числе с кадрами, в банках не будет

В России не ожидается проблем с дефицитом сотрудников в банковской сфере. Об этом на международном банковском форуме «Банки России — XXI век» заявил председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку и председатель Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

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«Всё будет так, как запланировано. Никаких проблем, в том числе в банках, не будет. Надо спокойно и уверенно работать. Все задачи будут решены», — сказал Анатолий Аксаков.

Российский банкир и финансист, общественный и политический деятель Андрей Костин в свою очередь подчеркнул, что речь идет о частичной мобилизации. «Я думаю, что по-любому у финансового сектора и других отраслей будет определенная категория физически важных сотрудников, которые получат отсрочку. [Это будут лица], без которых жизнедеятельность государства невозможна», — подчеркнул он.