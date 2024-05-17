Аксаков: Исламские финансы нужно стандартизировать во избежание мошенничества с ними

Исламские финансовые продукты должны быть стандартизированы во избежание применения к ним недобросовестных практик. Такое мнение на пресс-конференции в ходе KazanForum высказал председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Это превентивное предложение, поскольку мой „небольшой“ опыт работы с финансовым рынком лет так в 35, к сожалению, сопровождался тем, что я видел много примеров недобросовестного использования разных финансовых инструментов. Угрозу использования партнерских инструментов в мошеннических действиях мы тоже должны учитывать, действительно пресекать такую деятельность», — прокомментировал Аксаков.

По его мнению, для этих целей должны быть назначены «очень добросовестные лица», которые будут проверять определенные инструменты и их участников на соответствие стандартам.

«Они будут, вполне возможно, разрабатываться на основе Ассоциации банков России, но очевидно, что такая деятельность будет вестись в координации с Центробанком и Минфином», — заключил Аксаков.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.