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Аксаков: Исламские финансы нужно стандартизировать во избежание мошенничества с ними
Исламские финансовые продукты должны быть стандартизированы во избежание применения к ним недобросовестных практик. Такое мнение на пресс-конференции в ходе KazanForum высказал председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Это превентивное предложение, поскольку мой „небольшой“ опыт работы с финансовым рынком лет так в 35, к сожалению, сопровождался тем, что я видел много примеров недобросовестного использования разных финансовых инструментов. Угрозу использования партнерских инструментов в мошеннических действиях мы тоже должны учитывать, действительно пресекать такую деятельность», — прокомментировал Аксаков.
По его мнению, для этих целей должны быть назначены «очень добросовестные лица», которые будут проверять определенные инструменты и их участников на соответствие стандартам.
«Они будут, вполне возможно, разрабатываться на основе Ассоциации банков России, но очевидно, что такая деятельность будет вестись в координации с Центробанком и Минфином», — заключил Аксаков.
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