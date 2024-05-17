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Аксаков: Для вовлечение бизнеса в синдицированное кредитование нужны стимулы
Синдицированное кредитование в России не развито на должном уровне, в том числе из-за проблем с соответствующими нормативными документами. Такое мнение на пресс-конференции в ходе KazanForum высказал председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Я считаю, что нам надо проанализировать ситуацию на рынке синдицированного кредитования и задаться вопросом, а что мешает объединяться нашим представителям бизнеса в реализации многих проектов. Таким образом мы могли бы, распределяя риски, больше проектов реализовать», — прокомментировал он.
По мнению Аксакова, решение об участии в процессе синдицированного кредитования должны принимать представители бизнеса, однако ведомственным структурам необходимо проработать стимулирующие меры.
«На мой взгляд, надо стимулы включить в этот процесс. У нас десятки триллионов рублей лежат на счетах в банках, и они принадлежат компаниям. Вполне возможно, что, включив стимулы, мы эти триллионы направим в инвестиционный процесс, в том числе на основе синдицированного кредитования», — заключил председатель Комитета ГД по финансовому рынку.
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