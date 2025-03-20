Аксаков дал совет, как вести себя вкладчикам во время высокой ключевой ставки

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Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков дал рекомендации россиянам, куда вложить свободные деньги во время высокой ключевой ставки.

«Если говорить о рекомендациях, то в период высоких ставок, очевидно, целесообразно не брать новые дорогие кредиты, а свободные средства по возможности следует размещать в надежные высокодоходные инструменты – депозиты либо государственные облигации. Акции фондового рынка после снижения ключевой ставки также могут продемонстрировать высокий рост, однако не стоит забывать, что это рискованный инструмент, подверженный влиянию в том числе геополитики. Сейчас остается хорошая возможность вложить деньги в консервативные инструменты под высокий процент на долгий срок, не принимая на себя лишних рисков», – сказал депутат «Татар-информу».

По прогнозу Аксакова, на завтрашнем заседании совета директоров Банка России ключевая ставка будет оставлена на уровне 21%. По мнению парламентария, инфляционное давление остается высоким, но наблюдается перелом тренда в позитивную сторону.

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