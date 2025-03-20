Аксаков дал совет, как вести себя вкладчикам во время высокой ключевой ставки
Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков дал рекомендации россиянам, куда вложить свободные деньги во время высокой ключевой ставки.
«Если говорить о рекомендациях, то в период высоких ставок, очевидно, целесообразно не брать новые дорогие кредиты, а свободные средства по возможности следует размещать в надежные высокодоходные инструменты – депозиты либо государственные облигации. Акции фондового рынка после снижения ключевой ставки также могут продемонстрировать высокий рост, однако не стоит забывать, что это рискованный инструмент, подверженный влиянию в том числе геополитики. Сейчас остается хорошая возможность вложить деньги в консервативные инструменты под высокий процент на долгий срок, не принимая на себя лишних рисков», – сказал депутат «Татар-информу».
По прогнозу Аксакова, на завтрашнем заседании совета директоров Банка России ключевая ставка будет оставлена на уровне 21%. По мнению парламентария, инфляционное давление остается высоким, но наблюдается перелом тренда в позитивную сторону.
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