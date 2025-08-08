«Акрон» и махачкалинское «Динамо» откроют четвертый тур РПЛ

Фото: fcakron.ru

«Акрон» и махачкалинское «Динамо» очной встречей откроют сегодня четвертый тур РПЛ. Начало матча в Каспийске запланировано на 20:00 по мск.

На прошлых выходных тольяттинский клуб сыграл вничью со «Спартаком» – 1:1. После трех туров «Акрон» идет без поражений с пятью очками на шестом месте в таблице.

«Динамо» в 3-м туре добыло первую победу в РПЛ в этом сезоне. С минимальным счетом махачкалинцы обыграли «Ахмат» (1:0). К этому часу «Динамо» идет на девятом месте в таблице.