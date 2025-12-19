news_header_top
«Акрон» досрочно вернул защитника Агапова в ЦСКА из аренды

«Акрон» досрочно вернул защитника Агапова в ЦСКА из аренды
Фото: fcakron.ru

Футбольный клуб «Акрон» досрочно завершил аренду защитника Ильи Агапова и вернул его в ЦСКА. Об этом пресс-служба тольяттинцев сообщила в своих социальных сетях.

«Илья Агапов пополнил ряды нашего клуба в сентябре этого года. 24-летний футболист сыграл в одном матче МИР РПЛ в Грозном, а также принял участие в трёх поединках Фонбет Кубка России. Благодарим Илью за работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», – сказано в сообщении пресс-службы.

«Акрон» по итогам 18 туров расположился на девятом месте. ЦСКА завершил выступление на четвертой строчке.

