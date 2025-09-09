«Акрон» арендовал у ЦСКА воспитанника «Рубина» Илью Агапова

Фото: fcnn.ru

«Акрон» арендовал у ЦСКА защитника Илью Агапова. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба в своих социальных сетях.

«Рады приветствовать и желаем успехов в составе нашей команды!» — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

Агапов является воспитанником «Рубина». В нынешнем сезоне РПЛ защитник не провел ни одного матча за «армейский» клуб. Его соглашение с ЦСКА рассчитано до 2027 года. Однако «Акрон» по истечении сезона может выкупить футболиста у столичной команды.