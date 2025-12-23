АКРА впервые присвоило ESG-рейтинг «Казаньоргсинтезу» на уровне АА

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) впервые присвоило ESG-рейтинг предприятию «Казаньоргсинтез», входящему в группу СИБУР. Рейтинг установлен на уровне ESG-3 (АА), прогноз – «стабильный».

Оценка сформирована на основе умеренного уровня воздействия на окружающую среду, благоприятных социальных показателей и высокого качества корпоративного управления. В экологическом блоке (E) АКРА охарактеризовало подход предприятия как системный и соответствующий международным практикам.

В числе отмеченных факторов – отсутствие загрязняющих сбросов (все сточные воды классифицируются как чистые), использование лучших доступных технологий на большинстве производственных объектов, а также прозрачность экологических процессов. На предприятии действует автоматизированная система экологического мониторинга, включающая контроль выбросов парниковых газов.

Агентство также указало на наличие утвержденной концепции сохранения биоразнообразия, проведение внешней верификации углеродного следа продукции и выполнение сценарного климатического анализа.

Социальный блок (S) получил наивысшую оценку ESG-1 (ААА). В АКРА отметили действующие стандарты охраны труда, подтвержденные сертификацией по ISO 45001, а также относительно низкий уровень производственного травматизма.

В числе факторов оценки – объем социальных инвестиций и комплексная система поддержки сотрудников, включающая расширенный социальный пакет, полный охват программами обучения, жилищные инициативы, инклюзивные проекты, меры поддержки родителей и женщин-руководителей, а также программы для молодежи. Средний уровень заработной платы на предприятии более чем в два раза превышает средний показатель по Республике Татарстан.

Для компании характерны благоприятные показатели гендерного баланса, низкий уровень травматизма и значительный объем социальных инвестиций по отношению к выручке.

Корпоративное управление (G) получило оценку ESG-2 (АА+). АКРА отметило наличие кодексов этики и антикоррупционной политики, функционирование анонимных каналов обратной связи, а также практику ESG-оценки всех поставщиков предприятия. В компании применяется стратегическое планирование с формированием долгосрочных целей и планов управленческих действий.

Стабильный прогноз означает высокую вероятность сохранения текущего уровня ESG-рейтинга «Казаньоргсинтеза» в течение ближайших 12-18 месяцев.