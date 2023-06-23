АКРА: Татарстан вошел в топ-5 регионов, которые успешно адаптируются к новым условиям

Рейтинговое агентство АКРА изучило, как те или иные регионы адаптируются к вызовам, с которыми в 2022 году столкнулась Россия. За основу взяты показатели промышленного энергопотребления. Татарстан в этих расчетах вошел в группу субъектов, которые показали «более высокую скорость трансформации производственных процессов» к новым условиям.

Для анализа использовался показатель объема полезного отпуска электрической энергии одним или несколькими гарантирующими поставщиками категории «Прочие потребители», то есть юридическим лицам и бюджетным организациям, за вычетом населения. Это позволило вычленить объем электроэнергии, направленной на производственные процессы. «Наиболее энергоемким является промышленное производство, следовательно, для регионов с высокой долей промышленности показатели отпуска электроэнергии демонстрируют динамику, которая в большинстве случаев сопоставима с динамикой индекса промышленного производства», – объяснили выбор инструмента в АКРА.

В целом, как показали расчеты, полезный отпуск электрической энергии в России, начиная с июня 2022 года, упал ниже уровня 2021 года, и в начале этого года в течение первых трех месяцев не демонстрировал роста. Однако динамика в разрезе регионов сложилась крайне неоднородная. Сильный спад в прошлом году, связанный со снижением загрузки энергоемких производств, наблюдался в регионах с высокой долей обработки в ВРП, «что говорит о высокой внешней зависимости данной группы регионов».

Но Татарстан вошел в группу территорий с экономикой, сосредоточенной на обрабатывающих производствах, которые не продемонстрировали спада в 2022 году. Это «может свидетельствовать об их меньшей внешней зависимости и о более высокой скорости трансформации производственных процессов», – отметили в агентстве.

Так, по расчетам АКРА, объем полезного отпуска в Татарстане в 2022 году в сравнении с 2021-м вырос на 6,26% – это второе место в стране (после Иркутской области, где был установлен рекорд – рост на 12,8%). При этом доля обрабатывающей промышленности в ВРП республики составляет около 19%.

А по итогам первого квартала 2023 года Татарстан вошел в топ-5 регионов, в которых темпы роста полезного отпуска электроэнергии даже ускорились. «Это позволяет судить об их успешной адаптации к новым условиям и опровергает гипотезу о том, что сохранение роста полезного отпуска электроэнергии в прошлом году было обусловлено наличием существенных запасов сырья и материалов», – дали оценку в АКРА.

В АКРА также отметили, что события прошлого года «стали началом трансформационного периода в экономике – потребности в импортозамещении, переориентации поставок и рынков сбыта, формировании новых логистических цепочек и т.д.».

«Для регионов, в которых трансформационные процессы происходят более активно, можно рассматривать текущие условия как точку роста и возможность для успешного включения в процесс импортозамещения», – заявили в агентстве.