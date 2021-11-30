АКРА повысило рейтинг Ак Барс Банка до «A(RU)»

Агентство АКРА 29 ноября опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается о повышении рейтинга Ак Барс Банка до значения «A(RU)», прогноз «стабильный».

Как отмечает агентство, повышение обусловлено улучшением оценки фондирования и ликвидности вследствие изменения расчета позиции банка по ликвидности. Агентство сохраняет адекватные оценки бизнес-профиля банка и его позиции по капиталу, а также слабую оценку риск-профиля. Позитивное влияние на итоговый уровень рейтинга оказывает высокая вероятность экстраординарной поддержки со стороны органов власти.

Изменение позиции по фондированию и ликвидности на адекватную обусловлено улучшением расчетного значения показателя дефицита долгосрочной ликвидности (ПДДЛ) вследствие пролонгирования крупнейшими кредиторами / вкладчиками сроков размещения денежных средств в банке. Агентство оценивает риск дефицита ликвидности банка на долгосрочном горизонте как низкий, при этом Ак Барс Банк сохраняет высокую способность выдерживать отток денежных средств и на относительно коротком временном горизонте.

Агентство отметило устойчивость франшизы Ак Барс Банка на банковском рынке Татарстана, а также его роль в качестве опорного банка Правительства РТ. Поддержку оценке оказывает и высокая диверсификация операционного дохода банка. Стратегия Ак Барс Банка направлена на развитие бизнеса в формате универсальной кредитной организации как в масштабах республики, так и на федеральном уровне. В настоящее время банк активно наращивает объемы кредитования и развивает другие финансовые услуги, предлагаемые физическим лицам и компаниям МСП.



АКРА отмечает, что к позитивному рейтинговому действию может привести сокращение динамики роста кредитного портфеля при неухудшении его качества. «Стабильный» прогноз предполагает с высокой вероятностью неизменность рейтинга в течение 12–18 месяцев.

В декабре прошлого года АКРА подтвердило кредитный рейтинг Ак Барс Банка на уровне «A-(RU)» с позитивным прогнозом.